Sid Meier's Civilization VII uscirà in tutto il mondo a febbraio 2025

Sid Meier's Civilization VII Standard Edition

sarà disponibile per Nintendo™ Switch, PS5®, PS4®, Xbox Series X|S, Xbox One, PC via Steam ed Epic Games Store, Mac e Linux via Steam. Include il gioco base; l'abilitazione dual-gen è prevista per le copie digitali su Xbox One, Xbox Series X|S, PS5® e PS4®, collegate allo stesso account. Per le copie fisiche, l'abilitazione dual gen è prevista su Xbox One e Xbox Series X|S, le copie fisiche su PS5® non garantiscono l'abilitazione dual-gen per PS4® in quanto Sid Meier's Civilization VII per PS4®è solo digitale;