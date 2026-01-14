Rossella Erra, 17 chili in meno e una scelta ferma: Natale senza sgarri

Determinazione, disciplina e qualche rinuncia: Rossella Erra racconta il percorso che l’ha portata a perdere 17 chili, senza concedersi eccezioni nemmeno durante il Natale, per tutelare un risultato costruito con mesi di impegno.

Il percorso di dimagrimento di Rossella Erra ha raggiunto un traguardo importante: circa 17 chili persi. Un risultato ottenuto con costanza, che l’opinionista ha deciso di proteggere anche durante le festività, periodo tradizionalmente segnato da tavole ricche e tentazioni continue.

Ospite a La volta buona, Erra ha spiegato di aver imposto a se stessa regole precise nelle settimane natalizie. In famiglia il cibo non mancava, ma lei ha scelto di concedersi un solo pasto “libero”, la sera del 24 dicembre, con un menù a base di pesce.

Il 25 dicembre, giorno simbolo della convivialità, ha invece optato per una soluzione più sobria. Mentre in casa dominavano le lasagne, lei ha preferito pollo e melanzane, ammettendo con ironia di essersi “nutrita anche dell’odore” dei piatti tradizionali.

Dietro questa scelta non c’è solo la volontà estetica, ma soprattutto una motivazione legata alla salute. Erra ha raccontato di non voler vanificare un anno e due mesi di impegno, resistendo persino al passaggio di panettoni e pandori senza cedere.

Il bilancio delle feste, per lei, resta positivo sul piano personale, anche se segnato da qualche rinuncia a tavola. Un Natale sereno, ma con la consapevolezza che la continuità è l’unica strada per mantenere i risultati conquistati.