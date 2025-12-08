Ballando con le stelle, scontro social: Rossella Erra sotto attacco per il tesoretto assegnato

Tra polemiche e tensioni, Ballando con le stelle si infiamma ancora una volta. Rossella Erra finisce al centro di un ciclone mediatico, con Nancy Brilli che condivide post di odio nei suoi confronti. Il weekend è stato acceso di insulti e accuse, alimentando un clima di confronto acceso tra concorrenti e pubblico. Ma cosa si nasconde dietro questa bufera? Scopriamolo insieme, perché in uno show così, nulla è come sembra.

"Mi sono beccata gli insulti per tutto il weekend e Nancy Brilli li sta condividendo". La tensione attorno a Ballando con le stelle si accende dopo l’ultima puntata, con Rossella Erra finita al centro di un’ondata di critiche.

Nel corso della serata, la “tribuna del popolo” ha scelto di assegnare metà del tesoretto alla Signora Coriandoli, alias Maurizio Ferrini. Una decisione che ha portato all’eliminazione di Nancy Brilli, immediatamente attiva su Instagram dove, negli ultimi due giorni, ha rilanciato commenti di utenti contrari alla scelta della Erra.

Ospite a La volta buona, Rossella Erra ha spiegato di aver seguito il proprio istinto: “Ho fatto una scelta di cuore. Avrei potuto dare il tesoretto a Beppe Convertini o alla Signora Coriandoli. Ho scelto la Signora Coriandoli. A chi dovevo darlo, secondo Nancy Brilli? Qualsiasi opzione sarebbe stata contestata”.

Erra racconta di essere stata sommersa da messaggi offensivi: “Mi sono beccata gli insulti per tutto il weekend e Nancy Brilli li sta condividendo. Dopo tutto l’odio che mi sta facendo arrivare, confermo ancora di più la mia decisione”.

La tribuna del popolo ribadisce che il meccanismo del tesoretto non segue regole fisse: “Il tesoretto viene assegnato a sentimento, non esiste un manuale. Ballando con le stelle è un gioco, ma tutti si sentono maestri”.