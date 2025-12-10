Ballando, bufera social su Rossella Erra: insulti e minacce dopo il tesoretto alla Signora Coriandoli

Rossella Erra torna al centro dell’attenzione dopo l’ondata di insulti ricevuti sui social in seguito all’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Ospite a La Volta Buona, la “tribuna del popolo” ha mostrato un foglio sul quale aveva appuntato alcuni dei messaggi più offensivi arrivati negli ultimi giorni per aver assegnato il tesoretto alla Signora Coriandoli, contribuendo così all’eliminazione di Nancy Brilli.

Gli insulti e le minacce ricevute

In diretta, Erra ha letto alcuni dei commenti più duri: “Questa balena fa schifo, è inguardabile, cerchi un bravo dietologo. La tua capacità di giudicare è inversamente proporzionale alla tua mole”. Parole che ha definito addirittura “le meno cattive”. Tra i messaggi più gravi, anche chi le ha augurato la morte: “Mi hanno scritto che dovrei prendere un tumore ai polmoni così non potrò più parlare. Mia madre è morta così…”.

Erra ha rivolto un appello al pubblico, ricordando che Ballando è uno show di intrattenimento: “Il tesoretto è un gioco. Accanitevi per le cose serie della vita, non sulle persone”.

La scelta contestata del tesoretto

La polemica è esplosa dopo la decisione della “tribuna del popolo” di destinare metà del tesoretto alla Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), scelta che ha inciso sull’uscita di scena di Nancy Brilli. L’attrice, su Instagram, ha condiviso diversi commenti critici rivolti alla decisione di Erra, amplificando il dibattito.

Nell’ultima puntata de La Volta Buona, Rossella Erra ha spiegato le ragioni della sua scelta: “Ho fatto una scelta di cuore. Avrei potuto darlo a Beppe Convertini o alla Signora Coriandoli. Ho deciso per lei”.

La commentatrice ha aggiunto di essere stata sommersa dagli attacchi per tutto il weekend: “Mi sto prendendo insulti di ogni tipo e Nancy Brilli li sta condividendo. Dopo tutto l’odio che mi sta arrivando addosso, confermo ancora di più la mia decisione. Il tesoretto viene assegnato a sentimento, non c’è un manuale. Ballando con le Stelle è un gioco, ma tutti si sentono maestri”.