Coppa Italia 2026: date e orari dei quarti di finale
Il calendario dei quarti di finale di Coppa Italia 2026 prende forma: la Lega Serie A ha ufficializzato date, orari e sedi, con una variazione logistica per Inter-Torino legata alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.
La Lega Serie A ha reso noti gli appuntamenti dei quarti di finale di Coppa Italia, in attesa dell’ultimo verdetto degli ottavi, la sfida tra Fiorentina e Como fissata per martedì 27 gennaio.
Il programma si aprirà martedì 4 febbraio alle 21 con Inter-Torino, gara che non si disputerà a San Siro ma all’U-Power Stadium di Monza. La scelta è legata all’indisponibilità dell’impianto milanese, impegnato nei preparativi per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.
Il giorno successivo, giovedì 5 febbraio alle 21, toccherà ad Atalanta e Juventus affrontarsi in uno dei confronti più attesi di questo turno, con in palio un posto tra le migliori quattro del torneo.
Martedì 10 febbraio, sempre in prima serata, il Napoli ospiterà la vincente dell’ottavo di finale tra Fiorentina e Como, in un incrocio che completerà il quadro delle semifinaliste.
A chiudere il programma sarà Bologna-Lazio, in calendario per mercoledì 11 febbraio alle 21, ultimo atto dei quarti di finale della Coppa Italia 2026.