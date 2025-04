Finale Coppa Italia Milan-Bologna, al via la vendita dei biglietti: date, modalità e prezzi

Cresce l'attesa per la finale di Coppa Italia 2025 tra Milan e Bologna, in programma il 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma. I rossoneri di Conceicao, vittoriosi sull'Inter in semifinale, sfideranno i rossoblù di Italiano, che hanno superato l'Empoli. La vendita dei biglietti inizierà domani, mercoledì 30 aprile, alle ore 10, esclusivamente online su TicketOne.

Ai tifosi del Milan saranno riservati Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud; quelli del Bologna occuperanno Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Monte Mario lato Nord e Tribuna Tevere lato Nord.

La prima fase sarà riservata agli abbonati delle due squadre: dalle 10 del 30 aprile chi possiede un abbonamento potrà acquistare fino a quattro biglietti, esclusivamente per altri abbonati. Per il Milan, dalle 11 del 2 maggio alle 9 del 4 maggio la vendita sarà estesa ai soci dei Milan Club, mentre dalle 10 del 4 maggio sarà il turno dei possessori della card Cuore Rossonero.

Gli abbonati del Bologna potranno usufruire della prelazione fino alle 9 del 4 maggio. Dalle 10 del 4 maggio fino alle 10 del 6 maggio potranno acquistare i biglietti anche i possessori della We Are One Card. La vendita libera partirà il 6 maggio alle ore 12.

I prezzi variano da 40 a 220 euro: ingresso gratuito per i bambini sotto i sei anni, senza diritto al posto assegnato. Tariffe nel dettaglio:

Tribuna Monte Mario: 220 euro

Tribuna Monte Mario Laterale: 180 euro

Tribuna Tevere: 170 euro

Tribuna Tevere Laterale: 130 euro

Distinti: 60 euro

Curve: 40 euro

