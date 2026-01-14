Roma, accordo con l'Aston Villa per Donyell Malen

La Roma accelera sul mercato e prepara l’accoglienza per Donyell Malen. L’attaccante olandese è pronto a sbarcare nella Capitale dopo l’accordo con l’Aston Villa, con una formula legata ai risultati stagionali.

Il club giallorosso ha definito l’operazione per l’arrivo di Donyell Malen, attaccante olandese di 26 anni, che si unirà alla squadra guidata da Gian Piero Gasperini dopo l’intesa raggiunta con l’Aston Villa.

L’intesa prevede un prestito oneroso da 2 milioni di euro, accompagnato da un diritto di riscatto fissato a 25 milioni. La clausola scatterà nel caso in cui la Roma conquisti la qualificazione a una competizione europea nella prossima stagione.

Il via libera definitivo è già arrivato e il giocatore è atteso in serata nella Capitale, dove svolgerà le consuete visite mediche prima di formalizzare l’ingresso nel gruppo.

Per Gasperini si tratta di un rinforzo offensivo importante, che segue l’arrivo di Robinio Vaz e amplia le soluzioni nel reparto avanzato, offrendo velocità, duttilità e un profilo internazionale alla rosa giallorossa.