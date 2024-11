Aston Villa-Juventus 0-0: Pari senza reti a Birmingham

Allo stadio Villa Park di Birmingham, Aston Villa e Juventus hanno pareggiato 0-0 in un incontro valido per la fase a gironi della UEFA Champions League. Nonostante le numerose occasioni da entrambe le parti, la partita si è conclusa senza reti.

La Juventus ha iniziato il match con grande intensità, mantenendo il possesso del pallone e creando diverse opportunità offensive. L'attaccante Timothy Weah, schierato come falso nove, ha avuto una chance significativa, ma il portiere dell'Aston Villa, Emiliano Martínez, ha effettuato una parata decisiva. Nel corso del primo tempo, Lucas Digne ha colpito la traversa con un calcio di punizione, sfiorando il gol per i padroni di casa.

Nel secondo tempo, la Juventus ha continuato a dominare il gioco, ma ha trovato una difesa avversaria ben organizzata. Al 65° minuto, Francisco Conceição ha avuto una chiara occasione per segnare, ma Martínez ha effettuato un intervento prodigioso, mantenendo il punteggio invariato.

Verso la fine della partita, l'Aston Villa ha avuto una possibilità per vincere quando Morgan Rogers ha segnato, ma il gol è stato annullato per un presunto fallo sul portiere bianconero, Michele Di Gregorio.

Con questo pareggio, la Juventus sale a 8 punti nel gruppo, mentre l'Aston Villa rimane al nono posto con 10 punti.

