Auckland, Darderi in rimonta su Tabilo: ora c'è Giron

Luciano Darderi ribalta una partita complicata ad Auckland, supera Alejandro Tabilo e conquista i quarti di finale dell’ASB Classic. Per l’azzurro ora c’è Marcos Giron in un nuovo incrocio sul cemento neozelandese.

Una vittoria costruita con pazienza e carattere porta Luciano Darderi tra i migliori otto dell’ASB Classic di Auckland, torneo ATP 250 su cemento che precede l’Australian Open. L’italoargentino ha recuperato un set e un break di svantaggio, confermando solidità mentale e qualità nei momenti chiave.

Il 23enne di Villa Gesell, numero 24 del ranking mondiale e quarta testa di serie, ha superato Alejandro Tabilo con il punteggio di 1-6 7-5 6-3. Il cileno, entrato in tabellone con una wild card, aveva iniziato con grande aggressività, portandosi avanti anche 3-1 nel secondo parziale prima di subire il cambio di passo dell’azzurro.

Con questo risultato, il confronto diretto tra i due torna in perfetto equilibrio: tre successi a testa. Darderi aveva già lasciato il segno sul cemento contro Tabilo a Cincinnati nel 2024, mentre l’ultimo precedente, disputato a Chengdu, aveva sorriso al tennista sudamericano.

Nei quarti di finale l’azzurro affronterà Marcos Giron, numero 60 ATP. Sarà il terzo incrocio tra i due: Darderi si era imposto a Houston nel 2024, mentre lo statunitense aveva ribaltato l’esito più recente sull’erba di Eastbourne. Giron, 32 anni, è originario di Thousand Oaks, in California.