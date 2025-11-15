Napoli, donna trovata morta in casa: indagini su possibile femminicidio o incidente

Un presunto femminicidio o un tragico incidente domestico. Sono queste le piste sulle quali si concentrano gli investigatori impegnati a chiarire la morte di Nunzia Cappitelli, 51 anni, trovata senza vita nella sua abitazione nel quartiere Piscinola, a Napoli, con una ferita alla testa.

La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta e disposto il trasferimento della salma in obitorio, dove l’autopsia dovrà accertare l’esatta dinamica del decesso e stabilire se la ferita sia compatibile con una caduta accidentale o con un atto violento.

Le indagini sono state affidate agli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, al Commissariato Chiaiano e alla Squadra Mobile della Questura di Napoli. Gli esperti della Polizia scientifica hanno già effettuato i rilievi all’interno dell’appartamento.

Durante le verifiche, gli investigatori hanno sequestrato una bottiglia di vetro rotta, che in caso di conferma della pista delittuosa potrebbe rappresentare l’arma utilizzata. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi e gli accertamenti proseguono per ricostruire ogni dettaglio della vicenda.