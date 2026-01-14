Belen prepara il trasloco con i figli: la nuova casa resta a Milano

Un nuovo capitolo personale e professionale prende forma per Belen Rodriguez, tra impegni di lavoro e un possibile cambio di casa a Milano che coinvolgerebbe anche i figli, segnando un’ulteriore svolta nella sua quotidianità.

Rientrata da una vacanza alle Maldive trascorsa durante le festività di fine anno, Belen Rodriguez si trova immersa in un periodo di cambiamenti su più fronti. Alle novità lavorative, che includono il lancio di un progetto legato alla cura dei capelli e un debutto come performer sul palco dell’Ariston, si affianca una possibile svolta nella vita privata.

Secondo indiscrezioni recenti, la showgirl starebbe organizzando un nuovo trasloco insieme ai figli. Dopo essersi trasferita nell’autunno del 2024 all’ultimo piano di un moderno edificio nel centro di Milano, l’abitazione scelta non avrebbe risposto pienamente alle sue esigenze familiari.

Il prossimo indirizzo sarebbe sempre nella stessa zona, ma all’interno di un palazzo storico di pregio situato a breve distanza dall’attuale casa. Una scelta che confermerebbe la volontà di rimanere nello stesso quartiere, senza stravolgere abitudini e contesto quotidiano.

Già nel corso del 2024 Belen aveva raccontato sui social di aver acquistato una nuova abitazione proprio di fronte a quella in cui aveva vissuto per oltre tredici anni. In quell’occasione aveva espresso soddisfazione per la decisione di restare nel quartiere Moscova, una delle aree più centrali e richieste di Milano.

In passato, durante un precedente cambio di casa, ad aiutarla materialmente c’era stato anche l’ex marito Stefano De Martino, fotografato mentre collaborava al trasloco insieme alla madre di lei. Un dettaglio che aveva attirato l’attenzione, sottolineando un clima disteso nei rapporti familiari.

Al momento non sono noti i tempi precisi né le modalità del nuovo trasferimento. La scelta di cambiare nuovamente abitazione potrebbe però riflettere il desiderio di rinnovamento dopo un periodo intenso sul piano personale, con l’obiettivo di creare un ambiente più adatto alla vita quotidiana con i figli.