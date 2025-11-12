Funko Pop!/Loungefly per Wicked: For Good
Funko - arrivano i prodotti Pop! e Loungefly per prepararsi al meglio a Wicked: For GoodA un anno di distanza, dopo la fine della Parte 1, il 19 novembre arriva al cinema Wicked: For Good, la seconda parte del successo cinematografico che vede protagoniste Elphaba e Glinda.
Come si concluderà questa avvincente storia? Per prepararsi al meglio all’epica conclusione, sono arrivati i nuovi prodotti Pop! e Loungefly, dedicati proprio a Wicked: For Good.
Glinda, Elphaba, ma anche Dorothy, lo Spaventapasseri, l’Uomo di Latta e il Leone. Inoltre, borse, portafogli e spillette, per rendere magico il proprio stile. Assolutamente imperdibili!