Federica Pellegrini incinta, allenamento con i pesi e polemica sui social

Allenamento con i pesi al settimo mese di gravidanza: il video condiviso da Federica Pellegrini riaccende il confronto sui social tra chi critica lo sforzo e chi difende l’attività fisica controllata anche durante l’attesa.

Federica Pellegrini continua ad allenarsi anche durante la gravidanza. Al settimo mese, l’ex campionessa olimpica ha pubblicato sui social un video in cui si allena con esercizi di forza e pesi, immagini che hanno rapidamente attirato l’attenzione e acceso il dibattito tra gli utenti.

Sotto al filmato sono comparsi numerosi commenti critici, soprattutto da parte di alcune madri, che hanno giudicato l’allenamento troppo impegnativo. Tra le osservazioni più ricorrenti spiccano inviti alla prudenza e alla moderazione, con timori legati allo sforzo fisico in una fase avanzata della gravidanza.

Il contenuto condiviso sembra però trasmettere un messaggio preciso: con le giuste cautele è possibile mantenere una routine sportiva anche in gravidanza. Nella didascalia del video, Pellegrini ha chiarito che ogni esercizio viene svolto sotto stretta supervisione medica, sottolineando come il passato da atleta professionista rappresenti un supporto importante nella gestione dell’attività fisica.