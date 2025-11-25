Magnini a Belve di Federica Pellegrini: la risposta ironica sui social

Filippo Magnini, ospite a Belve nella puntata in onda su Raidue, torna a parlare della lunga e complessa relazione con Federica Pellegrini, chiusa nel 2017 ma ancora capace di generare reazioni. Le sue dichiarazioni, anticipate prima della messa in onda, hanno subito acceso il dibattito online, coinvolgendo anche la campionessa veneta.

Nel confronto con Francesca Fagnani, l’ex nuotatore e oggi concorrente di Ballando con le stelle ha definito quell’amore “molto travagliato”, aggiungendo: “Non si è rivelata la persona che pensavo. Una storia che non mi ha lasciato un bel ricordo”. Parole che hanno immediatamente riportato l’attenzione su un capitolo personale e sportivo che continua a far parlare.

Pellegrini, pur senza riferimenti diretti, ha pubblicato nella notte una storia su Instagram che molti hanno interpretato come una replica alle affermazioni dell’ex compagno. Un semplice “No vabbè” accompagnato da due emoji di risata, a sottolineare un distacco ironico dalle polemiche riemerse.

Già in passato, ospite a Verissimo, Magnini aveva ricordato la fine della relazione, spiegando che era stata proprio la Divina a prendere la decisione: “Lei non era più sicura dell’amore. Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto, adesso ho girato pagina”. Oggi il campione è sposato con Giorgia Palmas, con cui ha costruito una nuova vita.

A movimentare ulteriormente la vicenda sono arrivate anche le parole di Magnini sull’indagine per doping. L’ex nuotatore ha raccontato di essersi sentito la “pedina attaccabile” in un sistema volto, secondo lui, a proteggere altri atleti: “Hanno calcato molto il mio nome per non toccarne altri”. Alla domanda della Fagnani sui possibili nomi coinvolti, Magnini ha preferito evitare risposte dirette, limitandosi a parlare di “atleti importanti del nuoto e anche di altre discipline”.