Million Dollar 1 Point Slam, Sinner fuori contro un amatore, eliminato anche Alcaraz
Clamorose sorprese a Melbourne nell’evento esibizione che decide tutto in un solo scambio: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz escono di scena agli ottavi dopo errori decisivi, lasciando spazio a un dilettante e a Maria Sakkari.
Il percorso di Jannik Sinner al Million Dollar 1 Point Slam si interrompe negli ottavi di finale. Sul campo della Rod Laver Arena, il tennista altoatesino, attuale numero due del ranking mondiale, viene eliminato dopo aver fallito l’unico servizio previsto dal regolamento speciale del torneo.
A sfruttare l’occasione è l’australiano Jordan Smith, dilettante chiamato a sfidare i professionisti in un format che affida l’esito della partita a un solo punto. L’errore di Sinner sul servizio consegna così il passaggio del turno a Smith, protagonista della sorpresa di giornata.
Poco dopo arriva un’altra eliminazione inattesa. Carlos Alcaraz, leader della classifica Atp, esce dal torneo in seguito a uno scambio decisivo perso a rete, dove sbaglia una palla corta che gli costa l’incontro.
Ad approfittarne è Maria Sakkari: la tennista greca accede ai quarti di finale grazie all’errore dello spagnolo, confermando quanto il format dell’esibizione renda ogni punto determinante e imprevedibile.