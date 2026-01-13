Sinner al Million Dollar 1 Point Slam: quando gioca e dove seguirlo in tv

Jannik Sinner torna sotto i riflettori a Melbourne con un evento spettacolare che mette in palio un premio record. Il tennista azzurro sarà tra i protagonisti di un torneo-esibizione unico nel suo genere, alla vigilia degli Australian Open.

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo in Australia dopo l’esibizione disputata a Seul contro Carlos Alcaraz. Il numero uno del tennis italiano parteciperà a Melbourne al Million Dollar 1 Point Slam, evento speciale che unisce professionisti e dilettanti in una formula fuori dagli schemi.

Il torneo prevede match decisi da un solo punto, una sfida lampo in cui concentrazione e sangue freddo fanno la differenza. In palio c’è un premio da un milione di dollari australiani, cifra che rende l’evento uno dei più spettacolari e attesi della settimana tennistica.

Sinner si trova già in Australia per completare la preparazione in vista degli Australian Open, primo Slam stagionale al via il 18 gennaio. La partecipazione all’esibizione rappresenta un passaggio di avvicinamento al torneo più importante, senza l’impegno fisico di un match tradizionale.

Il Million Dollar 1 Point Slam è in programma mercoledì 14 gennaio, con inizio fissato alle 9 del mattino ora italiana. La presenza di Sinner è confermata, mentre restano da definire avversario e orario preciso del suo ingresso in campo.

L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva su HBO Max, Discovery+ ed Eurosport, oltre che su Dazn tramite smart tv. La diretta streaming sarà disponibile sulle piattaforme Dazn, Tim Vision e Prime Video Channels, con la possibilità di seguirla gratuitamente anche sul canale YouTube di Eurosport Italia.