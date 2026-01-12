Vagnozzi fuori dal Million Dollar 1 Point Slam, sfuma la possibile sfida con Sinner

Un’idea affascinante si spegne nelle qualificazioni: Simone Vagnozzi esce di scena dal Million Dollar 1 Point Slam, rinunciando così alla possibile sfida con Jannik Sinner nel torneo che anticipa gli Australian Open a Melbourne.

Simone Vagnozzi ha deciso di mettersi in gioco in un contesto fuori dagli schemi, partecipando al Million Dollar 1 Point Slam, il torneo che mette in palio un premio milionario attraverso incontri decisi da un solo punto. Un format spettacolare, capace di attirare sia professionisti sia dilettanti, con l’obiettivo di regalare un colpo di scena dietro l’altro.

Il tecnico di Jannik Sinner ha superato il primo ostacolo battendo Luke Savile nelle qualificazioni, ma il cammino si è fermato al turno successivo contro Calum Puttergill. L’eliminazione ha cancellato sul nascere l’ipotesi di una sfida suggestiva contro il suo stesso allievo, che avrebbe unito spettacolo, curiosità e un montepremi da capogiro.

Il torneo si svolge a Melbourne come evento di avvicinamento agli Australian Open. Jannik Sinner è atteso in campo mercoledì 14 gennaio, pochi giorni prima dell’inizio ufficiale dello Slam australiano, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio. Per Vagnozzi, invece, l’avventura si è chiusa in anticipo, lasciando spazio solo all’idea di ciò che avrebbe potuto essere.