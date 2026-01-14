Scheletro sulla costa di Washington: è dell'ex sindaco dell'Oregon scomparso nel 2006

Per quasi vent’anni un mistero ha unito due coste del Pacifico. Solo oggi le ossa trovate su una spiaggia di Washington hanno restituito un nome a una scomparsa avvenuta in Oregon nel 2006.

Nel 2006 alcuni resti umani emersero sulla riva di una spiaggia nello Stato di Washington. All’epoca nessun elemento consentì di stabilirne l’identità e il caso finì archiviato tra quelli senza nome. Oggi, grazie a nuove verifiche, quello scheletro è stato riconosciuto come appartenente a Clarance Edwin Asher, ex sindaco di Fossil, in Oregon.

Asher, conosciuto come Ed, aveva 72 anni quando sparì durante una battuta di pesca nella baia di Tillamook. Le ricerche della Guardia Costiera partirono immediatamente ma vennero interrotte il giorno successivo, senza risultati concreti. Da quel momento, per le autorità, l’ipotesi più probabile restò quella dell’annegamento.

La ricostruzione fu rafforzata dalle dichiarazioni della moglie, che spiegò come Asher non sapesse nuotare e non indossasse alcun giubbotto di salvataggio. L’uomo venne quindi considerato morto, anche se il corpo non fu mai ritrovato nelle acque dell’Oregon.

Qualche mese dopo, nel novembre 2006, dei resti scheletrici vennero scoperti a Taholah, una località costiera all’interno della riserva indiana di Quinault, a circa 300 chilometri dal punto della scomparsa. Lo sceriffo della contea di Grays Harbor e l’ufficio del medico legale tentarono invano di attribuire un’identità a quelle ossa.

Il profilo fu inserito nel registro nazionale delle persone scomparse e non identificate come John Doe della contea di Grays Harbor. Con il passare degli anni, il caso venne progressivamente accantonato, fino alla recente identificazione che ha finalmente collegato quei resti alla scomparsa dell’ex sindaco dell’Oregon.