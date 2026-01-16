Terremoto in Oregon, scossa di magnitudo 6 al largo della costa
Un sisma di magnitudo 6 ha interessato l’oceano al largo dell’Oregon. L’epicentro lontano dalla costa e la profondità ridotta hanno limitato gli effetti percepiti, senza attivare allerte tsunami.
Una scossa di magnitudo 6 è stata registrata al largo della costa dell’Oregon, negli Stati Uniti, in una zona oceanica distante dai principali centri abitati. L’evento sismico è avvenuto in serata secondo l’orario locale, con ripercussioni contenute sulla terraferma.
Le rilevazioni indicano un epicentro posizionato a oltre 180 miglia da Bandon e a più di 260 miglia da Salem. La profondità, stimata intorno ai sette chilometri, colloca il sisma tra quelli superficiali, ma la distanza dalla costa ha contribuito a ridurre la percezione del movimento.
Le segnalazioni dei residenti sono state limitate e sporadiche, elemento che conferma come la scossa non sia stata avvertita in modo esteso lungo la fascia costiera e nelle aree interne dell’Oregon.
Il National Tsunami Warning Center non ha emesso alcun avviso, escludendo il rischio di onde anomale legate al terremoto. Anche le autorità federali non hanno segnalato danni a infrastrutture o interruzioni dei servizi.
L’area interessata rientra in una zona geologicamente attiva dell’Oceano Pacifico, dove eventi di questa intensità vengono monitorati con particolare attenzione per valutare eventuali sviluppi nelle ore successive.