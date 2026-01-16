Terremoto in Oregon, scossa di magnitudo 6 al largo della costa

Un sisma di magnitudo 6 ha interessato l’oceano al largo dell’Oregon. L’epicentro lontano dalla costa e la profondità ridotta hanno limitato gli effetti percepiti, senza attivare allerte tsunami.