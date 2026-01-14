Valeria Fedeli morta a 76 anni, addio all'ex ministra dell'Istruzione e figura storica del Pd

Valeria Fedeli si è spenta a 76 anni. Sindacalista, senatrice del Pd ed ex ministra dell’Istruzione, ha segnato la politica italiana con un lungo impegno sui diritti, il lavoro e la parità di genere.

Valeria Fedeli è morta all’età di 76 anni. Nata a Treviglio nel 1949, aveva costruito il proprio percorso pubblico partendo dal sindacato, fino a diventare una delle voci più riconoscibili del centrosinistra italiano.

La sua carriera iniziò nella Cgil, dove ricoprì incarichi di primo piano anche nel sindacato tessile europeo. Da lì il passaggio alla politica nazionale, con l’elezione al Senato nel 2013 tra le fila del Partito Democratico.

A Palazzo Madama fu nominata vicepresidente, ruolo che consolidò il suo profilo istituzionale. Nel 2016 Paolo Gentiloni la scelse come ministra dell’Istruzione, Università e Ricerca, affidandole uno dei dicasteri più delicati del governo.

Rientrata in Senato nel 2018, continuò a occuparsi di scuola, lavoro e diritti civili. Fu inoltre tra le fondatrici del movimento “Se non ora, quando?”, diventando un riferimento nelle battaglie femministe.

La notizia della scomparsa ha suscitato numerose reazioni nel mondo politico e sindacale. In molti hanno ricordato il suo impegno costante nelle istituzioni, sottolineando il valore del contributo dato al Parlamento, al governo e al movimento dei lavoratori.

Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dai vertici dello Stato, che hanno evidenziato la sua lunga esperienza come dirigente sindacale, vicepresidente del Senato e ministra, esprimendo vicinanza ai familiari e alle persone a lei più care.