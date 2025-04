Addio a Suor Paola, storica tifosa della Lazio e figura simbolo del volontariato romano

Suor Paola, al secolo Rita D'Auria, è deceduta oggi all'età di 77 anni nella sua stanza del convento di Via Monti della Farnesina a Roma. Originaria di Roccella Jonica (Reggio Calabria), si era trasferita nella Capitale all'età di vent'anni, entrando nella congregazione delle Suore Scolastiche Francescane di Cristo Re. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata da Guido De Angelis durante una serata dedicata a 'Long John' Chinaglia.

Nota al grande pubblico per la sua partecipazione alla trasmissione televisiva "Quelli che il calcio", Suor Paola era conosciuta per il suo fervente sostegno alla Lazio e per il suo impegno sociale. Nel 1998 aveva fondato la ONLUS So.Spe (Solidarietà e Speranza), dedicata all'assistenza di ragazze madri, bambini e persone vittime di violenze e povertà.

La religiosa ha trascorso decenni al servizio dei più bisognosi, organizzando mense per persone in difficoltà e gestendo case-famiglia per donne, adolescenti e anziani. Ha inoltre svolto attività di volontariato presso il carcere di Regina Coeli a Roma, offrendo supporto ai detenuti e alle loro famiglie.

Il mondo sportivo e la comunità romana piangono la perdita di una figura che ha saputo coniugare la passione per il calcio con un instancabile impegno nel sociale.