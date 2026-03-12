Enrica Bonaccorti morta a 76 anni, la storica conduttrice vinta da un tumore al pancreas

Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni dopo un tumore al pancreas che negli ultimi mesi si era aggravato. La conduttrice lo aveva raccontato pubblicamente, spiegando di aver ripreso la chemioterapia e chiedendo niente fiori al suo funerale.

Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni dopo una lunga malattia. La conduttrice e autrice televisiva era malata di tumore al pancreas. A gennaio, ospite di una trasmissione televisiva, aveva raccontato che le terapie non stavano dando i risultati sperati e che aveva dovuto riprendere la chemioterapia.

Nata a Savona il 18 novembre 1949, Bonaccorti ha attraversato diversi decenni di spettacolo italiano. Attrice, autrice e presentatrice, ha costruito una carriera ampia tra teatro, televisione, radio e scrittura, diventando uno dei volti più riconoscibili della tv italiana.

Gli esordi risalgono agli anni Settanta, prima sul palcoscenico e poi sul grande schermo. Il grande pubblico la conosce soprattutto grazie ai programmi Rai come Il sesso forte, Italia Sera e Pronto, chi gioca?, dove il suo stile ironico e diretto le ha permesso di conquistare una larga fascia di spettatori.

Negli anni Novanta il passaggio alle reti Mediaset con trasmissioni come Cari genitori e il popolare Non è la Rai, programma che ha segnato un’epoca della televisione italiana. Nel 2019 era tornata alla conduzione in prima serata con Ho qualcosa da dirti su TV8.

Parallelamente alla tv, Bonaccorti ha scritto testi, collaborato con radio e giornali e pubblicato libri. Nel tempo si è occupata spesso di temi legati alla famiglia e alla vita quotidiana, mantenendo una presenza costante anche fuori dallo schermo.

La stessa Bonaccorti aveva rivelato la malattia lo scorso settembre con un messaggio sui social. Nella foto pubblicata appariva su una sedia a rotelle spinta dalla figlia Verdiana. Nel testo spiegava di essersi isolata per alcuni mesi dopo la diagnosi, evitando contatti anche con gli amici più vicini.

Accanto a lei è rimasta sempre la figlia Verdiana, nata dalla relazione con Daniele Pettinari negli anni Settanta. La conduttrice aveva raccontato più volte quanto il sostegno della figlia fosse stato decisivo durante la malattia.

Verdiana è cresciuta con la madre dopo l’assenza del padre fin dalla prima infanzia. Dopo il diploma alla Marymount International School di Roma, ha studiato giornalismo all’Istituto Superiore di Comunicazioni della capitale e dal 2003 è giornalista pubblicista.

Nel mondo dello spettacolo lavora come talent handler per grandi case di produzione cinematografica internazionali, tra cui Warner Bros Pictures e Twentieth Century Fox, occupandosi dell’organizzazione e della gestione delle celebrità durante eventi e presentazioni.

Dal punto di vista personale Verdiana è madre di un figlio nato da una relazione terminata anni fa. Negli ultimi mesi è rimasta accanto alla madre durante le cure e il peggioramento della malattia.