Kiefer Sutherland fotografato all'area Uber di LAX dopo l'arresto per minacce

Kiefer Sutherland è stato fotografato a Los Angeles mentre utilizzava ancora Uber, nonostante l’arresto del mese scorso per una presunta minaccia di morte a un autista della piattaforma.

Kiefer Sutherland è stato visto per la prima volta in pubblico dopo l’arresto avvenuto nelle scorse settimane. L’attore è stato fotografato giovedì all’aeroporto di Los Angeles mentre si dirigeva verso l’area riservata ai veicoli Uber.

Indossava un cappello bianco a tesa larga, aveva con sé alcune borse e quello che sembrava uno strumento musicale. Le immagini lo mostrano mentre attraversa la strada in fretta, raggiunge il punto di ritiro e consegna i bagagli prima di salire sul sedile posteriore di un grande SUV nero.

L’episodio arriva a distanza di un mese dall’arresto dell’attore, accusato di aver minacciato di morte un autista Uber durante una corsa. Secondo quanto riferito alla polizia, Sutherland avrebbe ordinato al conducente di fermarsi, arrivando a minacciarlo se non avesse obbedito.

Il conducente ha dichiarato agli agenti che l’attore avrebbe anche avuto un contatto fisico con lui mentre il veicolo era in movimento. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, Sutherland è stato arrestato con l’accusa di minaccia criminale, un reato di natura penale.

Dopo l’arresto, l’attore è stato rilasciato dietro il pagamento di una cauzione da 50 mila dollari. Nei giorni successivi, l’ufficio del procuratore della contea di Los Angeles ha restituito il fascicolo alla polizia, chiedendo ulteriori accertamenti sul caso.

Resta da chiarire come Sutherland possa continuare a utilizzare il servizio Uber dopo l’episodio. La società è stata contattata per chiarimenti, ma al momento non sono arrivate risposte ufficiali.