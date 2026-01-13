Roma, debutto da sogno per Arena: gol a 16 anni contro il Torino
Un sedicenne entra dalla panchina in un momento critico e, al primo tocco, cambia la partita: la Roma scopre un nuovo volto del suo futuro in una notte che profuma di favola sportiva.
La partita contro il Torino, in programma martedì 13 gennaio, sembrava destinata a chiudersi con una sconfitta pesante per la Roma, sotto 1-2 e con l’attacco ridotto ai minimi termini dagli infortuni di Ferguson e Dovbyk.
Con poche alternative a disposizione, Gasperini sceglie di affidarsi all’entusiasmo e al talento di Antonio Arena, attaccante della Primavera, chiamato all’esordio assoluto in Serie A a soli 16 anni.
Leggi anche Guendouzi incanta al debutto: gol decisivo con il Fenerbahce contro il Galatasaray
Il giovane entra in campo all’80’ senza timori, mostrando subito personalità e voglia di incidere. Passa appena un minuto e il suo nome finisce sul tabellino, al primo vero contatto con il pallone nel calcio professionistico.
L’azione nasce sulla fascia: Wesley riceve il passaggio di Koné, alza la testa e pennella un cross sul secondo palo. Arena anticipa Maripan con tempismo perfetto e indirizza il colpo di testa alle spalle di Paleari.
Il pareggio giallorosso esplode in pochi istanti, trasformando un ingresso quasi obbligato in una storia da raccontare. Per Arena, arrivato in estate dal Pescara per circa due milioni di euro, è un debutto che difficilmente potrà dimenticare.
La Roma, intanto, si gode la nascita di un nuovo protagonista, capace di lasciare il segno al primo passo tra i professionisti.