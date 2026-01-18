Malen, debutto tra Var e gol: cosa è accaduto in Torino-Roma
Il debutto di Donyell Malen con la Roma regala subito emozioni, tra un gol annullato dal Var e una rete valida pochi minuti dopo. In Torino-Roma l’olandese vive una partita intensa, tra attesa, proteste e riscatto.
Torino-Roma si accende al 23’ del primo tempo, quando Donyell Malen trova la sua prima rete con la maglia giallorossa. L’azione nasce da un filtrante di Dybala sulla sinistra dell’area: l’olandese controlla, supera un avversario con una sterzata e conclude sul secondo palo, battendo Paleari.
L’esultanza della Roma dura pochi istanti. L’arbitro Chiffi viene richiamato al Var per verificare la posizione di partenza dell’attaccante. Le immagini evidenziano una spalla oltre la linea dell’ultimo difensore del Torino al momento del passaggio, dettaglio sufficiente per decretare il fuorigioco e annullare la rete.
La decisione provoca le proteste di Gasperini e una certa amarezza tra i giallorossi, convinti di aver sbloccato la gara. L’episodio, però, non spegne l’iniziativa di Malen, apparso subito coinvolto nel gioco offensivo della Roma.
Quattro minuti più tardi arriva la risposta sul campo. L’azione ricalca quasi perfettamente la precedente: stesso movimento, stesso controllo orientato, ma questa volta posizione regolare. Il tiro è ancora preciso e Paleari non può intervenire, con il pallone che finisce in rete per il vantaggio romanista.
Lo stadio Olimpico Grande Torino accompagna il gol con un boato, mentre Malen celebra così il suo vero esordio in Serie A. Dopo l’annullamento iniziale, la seconda occasione diventa quella giusta per lasciare il primo segno nella nuova avventura italiana.