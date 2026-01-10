Guendouzi incanta al debutto: gol decisivo con il Fenerbahce contro il Galatasaray

L’impatto di Guendouzi in Turchia è immediato: debutto in Supercoppa, gol pesante e protagonista contro il Galatasaray, pochi giorni dopo l’addio alla Lazio.

L’avventura di Matteo Guendouzi con il Fenerbahce parte nel modo più brillante possibile. Alla sua prima presenza ufficiale, nella finale di Supercoppa di Turchia, il centrocampista francese firma subito il tabellino dei marcatori.

Il gol arriva al 28’: controllo rapido e conclusione rasoterra dal limite, una giocata che ricorda le sue reti in Serie A. Il tiro sorprende il portiere e porta avanti il Fenerbahce in un match dal peso simbolico e sportivo altissimo.

Per Guendouzi si tratta del primo centro con la nuova maglia, ottenuto in una sfida che vale più di una semplice coppa, vista la rivalità storica con il Galatasaray. Un esordio che accende subito l’entusiasmo dei tifosi.

Il trasferimento dalla Lazio è diventato ufficiale solo pochi giorni prima della partita. L’ultima apparizione in biancoceleste risale alla gara contro la Fiorentina allo stadio Olimpico, chiudendo così un capitolo iniziato nell’agosto del 2023.

Ora il centrocampista francese apre una nuova fase della carriera in Turchia, mostrando sin dal primo minuto personalità, precisione e capacità di incidere nelle partite che contano.