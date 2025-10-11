Mirandola, anziano uccide la moglie malata e si toglie la vita: nuovo dramma nel Modenese

Tragedia nella mattinata di oggi, sabato 11 ottobre, a Mirandola, in provincia di Modena, dove un uomo di 86 anni ha ucciso la moglie di 89 anni e si è poi gettato dal balcone della loro abitazione. Secondo le prime informazioni, la donna soffriva da tempo di demenza senile.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i poliziotti del commissariato di Mirandola e il personale sanitario, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei coniugi. Gli agenti hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e le motivazioni del gesto.

Solo pochi giorni fa, martedì scorso, un episodio simile aveva scosso il Modenese: a Castelfranco Emilia, un uomo di 92 anni aveva ucciso la moglie di 88 anni, anche lei affetta da Alzheimer, prima di togliersi la vita nello stesso modo, lanciandosi dal balcone della loro casa.

Due tragedie avvenute a distanza di pochi giorni che riportano l’attenzione sul dramma della solitudine e della malattia nelle coppie anziane, spesso segnate da condizioni di fragilità e disperazione.