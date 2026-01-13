William e Kate, l'eredità di Elisabetta II e il legame speciale con i cani

William e Kate continuano una tradizione familiare che unisce affetto, quotidianità e discrezione: il legame con i cani. Tra regole domestiche, ricordi e nuovi cuccioli, Orla resta una presenza centrale nella vita dei principi di Galles.

Per William e Kate, la presenza di un cane in casa non è mai stata un dettaglio. Dal matrimonio in poi, almeno un compagno a quattro zampe ha sempre condiviso i loro spazi, trasformandosi in parte integrante della famiglia.

Quando vivevano all’Adelaide Cottage, la cocker spaniel Orla aveva libero accesso alla camera da letto. Con il trasferimento a Forest Lodge, la coppia avrebbe introdotto regole più rigide, anche se non è chiaro se la cagnolina abbia davvero perso questo privilegio nella nuova abitazione.

La scelta di dormire con il proprio cane resta un tema divisivo. Nel loro caso, però, William e Kate sembrano apprezzare la presenza rassicurante di Orla, al punto da concederle qualche eccezione alle regole domestiche.

Entrata in famiglia nel 2020, Orla è arrivata come dono di James Middleton, fratello di Kate. Per anni il suo nome è rimasto poco noto, finché i principi di Galles hanno iniziato a parlarne apertamente, includendola anche in un messaggio dedicato alla Giornata nazionale degli animali domestici.

Nel 2025, Orla è comparsa persino nella didascalia del post per il compleanno di William, accanto a Kate e ai tre figli. Nell’immagine, il principe era seduto sull’erba mentre giocava con tre cuccioli di spaniel, con Orla sullo sfondo a osservare la scena.

Prima di lei c’era stato Lupo, il primo spaniel della coppia, adottato nel 2011 e scomparso nel 2020. Entrambi i cani provengono dall’allevamento di James Middleton, che ha spiegato come i cani riescano a superare ogni barriera sociale.

Secondo James, ai cani non interessa il ruolo o il titolo di una persona: guardano tutti allo stesso modo. Per questo, li considera i custodi più affidabili dei segreti e delle emozioni quotidiane.

Così come Elisabetta II resterà per sempre legata ai suoi corgi, oggi William e Kate stanno costruendo un’identità familiare legata agli spaniel. Una differenza rimane: i corgi della sovrana non dormivano nel suo letto, ma in una stanza tutta per loro, sistemati in cesti di vimini rialzati e imbottiti per proteggerli dalle correnti d’aria.