Kate Middleton più popolare di William: ecco la speciale classifica reale

Un recente sondaggio condotto da YouGov ha rivelato che Kate Middleton, la Principessa del Galles, ha superato il marito, il Principe William, diventando il membro della famiglia reale britannica più popolare. Secondo i dati raccolti, il 76% degli inglesi ha espresso una visione positiva di Kate, segnando un incremento del sei percento rispetto ai risultati di inizio anno. Questo balzo in avanti ha portato la Principessa del Galles al primo posto, relegando il Principe William al secondo con una popolarità del 73%.

La sorpresa della classifica è la Principessa Anna, zia di William, che si posiziona terza con il favore del 71% degli intervistati. Il Re Carlo III si colloca al quarto posto con il 63% delle preferenze, seguito dal Principe Edoardo al 54%. La Regina Consorte Camilla divide l'opinione pubblica, ottenendo un indice di popolarità del 50%.

Il Principe Harry e Meghan Markle si trovano più in basso nella classifica, con il 31% e il 26% di opinioni positive rispettivamente. Il Principe Andrea si trova all'ultimo posto, con solo il 6% degli intervistati che ne hanno una visione positiva.

Il sondaggio di YouGov ha inoltre evidenziato che, sebbene il 58% degli inglesi abbia una visione positiva della monarchia, esiste una notevole discrepanza tra le generazioni: l'approvazione sale al 79% tra gli over 65, ma scende al 32% tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni.

La notizia della popolarità di Kate Middleton giunge in un momento in cui la Principessa ha mostrato vicinanza ai suoi sostenitori, dopo aver condiviso la sua diagnosi di cancro. Attualmente, Kate sta trascorrendo le vacanze di Pasqua con il Principe William e i loro tre figli: il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis. Le vacanze scolastiche in Gran Bretagna si concluderanno questo fine settimana.