Lucca Comics: il 90° anniversario di Paperino e il legame speciale con l'Italia

Al Lucca Comics & Games 2024, inaugurato oggi 30 ottobre, si festeggia il 90° anniversario di Paperino, personaggio Disney iconico e amato dal pubblico italiano, con una serie di eventi che rendono omaggio alla sua storia e al suo legame con l’Italia. Il festival ospita vari tributi dedicati al celebre papero, a partire dal Paperino 90 Party, un evento speciale pensato per i più piccoli presso l’Auditorium di San Romano. Qui, il direttore di Topolino Alex Bertani, l’art director Andrea Freccero e il disegnatore Davide Cesarello intrattengono i bambini con quiz e premi, mostrando loro le tecniche per disegnare Paperino, coinvolgendoli in una giornata di celebrazione del papero più amato.

Per l’occasione, Panini Comics, che da anni pubblica i fumetti Disney in Italia, ha organizzato diverse iniziative per il pubblico. Tra queste, spiccano l'anteprima dell’album di figurine dedicato a Paperino e la versione da collezione Super Deluxe di "Paperino e il ventino fatale" di Carl Barks, restaurato per l’occasione con una nuova colorazione. Panini ha inoltre presentato "Paperino postcard collection", una selezione di cartoline raffiguranti 16 copertine iconiche di Topolino che rappresentano Paperino.

La connessione tra Paperino e l’Italia è forte e storica, come conferma Alex Bertani: oltre il 70% delle storie di Paperino a livello globale viene creato in Italia, dove il personaggio ha ricevuto una notevole evoluzione dai tempi della sua nascita negli Stati Uniti negli anni '30. Paperino è percepito come un personaggio che, con i suoi difetti e la sua vulnerabilità, riflette le difficoltà e i fallimenti di molte persone comuni, motivo per cui risulta così amato e familiare. È stato proprio in Italia che Paperino ha assunto le caratteristiche che lo rendono ancora oggi un eroe imperfetto e moderno, capace di adattarsi ai cambiamenti della società.

Durante il Lucca Comics, Panini dedica anche un cooking show speciale con lo chef Damiano Carrara il 2 novembre, dove saranno preparate le frittelle preferite di Paperino. Inoltre, tra le nuove uscite di Topolino, spicca una storia inedita intitolata Zio Paperino e l'opera inattesa, un omaggio a Giacomo Puccini, evidenziando l’attenzione del magazine verso storie sempre al passo coi tempi e in linea con le esigenze di un pubblico moderno.