Beppe Convertini Racconta L'Incidente In Moto E L'Intervento Al Naso

Un impatto improvviso, la fuga dell’automobilista e una diagnosi inaspettata al pronto soccorso: Beppe Convertini ripercorre l’incidente in moto e l’intervento che gli ha permesso di tornare davanti alle telecamere.

Ospite a La volta buona, Beppe Convertini ha riportato alla memoria l’incidente stradale avvenuto nel maggio 2023, quando un’auto gli ha tagliato la strada mentre viaggiava in moto, non rispettando la precedenza e allontanandosi subito dopo l’impatto.

In un primo momento, il conduttore aveva minimizzato le conseguenze dell’urto. Nonostante i dolori, era riuscito a rialzare la moto e a ripartire, convinto che non si trattasse di nulla di serio.

Poco dopo, però, la situazione è cambiata. Il sangue dal naso e una sensazione insolita lo hanno spinto a raggiungere il pronto soccorso, dove i medici hanno riscontrato che il setto era completamente fratturato e deviato verso sinistra.

Convertini è stato sottoposto immediatamente a un intervento di rinoplastica, necessario per ripristinare la struttura del naso. Nonostante l’operazione, ha continuato a lavorare, presentandosi in televisione con gli occhiali per coprire i segni dell’intervento.

Nel suo racconto, il conduttore ha voluto esprimere riconoscenza verso la sanità pubblica e il chirurgo che lo ha operato, sottolineando come l’intervento gli abbia permesso di recuperare l’aspetto che aveva prima dell’incidente.