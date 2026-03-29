Serena Grandi racconta gli errori e il dolore per Beppe Ercole

Serena Grandi racconta i suoi errori e gli amori sbagliati a Domenica In, spiegando le conseguenze delle scelte passate. L’attrice parla anche del rapporto con il figlio Edoardo e della vita solitaria in campagna.

A settant’anni Serena Grandi ripercorre la propria vita televisiva e privata durante la sua ospitata a Domenica In, dove si è raccontata senza filtri accanto al figlio Edoardo. L’attrice ha parlato dei momenti più intensi della sua carriera e dei rapporti sentimentali che l’hanno segnata nel tempo.

Guardando indietro, Grandi ammette di aver pagato il prezzo di alcune scelte. «Ho speso troppi soldi e ho avuto uomini sbagliati», ha detto, riconoscendo che certi errori continuano a pesare ancora oggi. Tra questi, il matrimonio con Beppe Ercole, che definisce senza esitazioni il più grande sbaglio della sua vita.

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L’attrice ha spiegato di aver scoperto i tradimenti dell’ex marito solo dopo la separazione. Oggi vive da sola in campagna, una scelta che rivendica con convinzione: «Sto bene così, riesco a scrivere e non devo dipendere da nessuno», racconta, descrivendo una quotidianità più raccolta e autonoma.

Accanto a lei resta il legame forte con il figlio Edoardo, nato proprio dal matrimonio con Ercole. Il giovane ha raccontato di sentire la madre più volte al giorno e di non provare gelosia. Il ricordo del padre, invece, è più fragile: «Mi sono avvicinato a lui poco prima che morisse», ha spiegato, ricordando la malattia scoperta tardi e gli ultimi momenti vissuti insieme, quando gli ha tenuto la mano fino alla fine.

Dopo la relazione con Grandi, Ercole ha avuto una storia con Corinne Clery. L’attrice ha rivelato che un tempo erano amiche, ma oggi i rapporti sono inesistenti nonostante la vicinanza geografica. «Viviamo a pochi chilometri, ma non mi ha mai chiamata», ha detto, lasciando comunque aperta la possibilità di un riavvicinamento.