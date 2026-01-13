Isobel Kinnear rompe il silenzio sul suo addio ad Amici e il nuovo percorso televisivo

Isobel Kinnear parla della sua uscita da Amici: rivela che Maria De Filippi era già al corrente del suo nuovo progetto e spiega di voler esplorare nuove strade professionali ora che lascia temporaneamente il talent show.

La ballerina australiana Isobel Kinnear ha rotto il silenzio sulla sua recente uscita dal corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi per intraprendere un nuovo impegno televisivo, confermando che la conduttrice del talent era informata della sua scelta.

Isobel, molto apprezzata dal pubblico italiano per il suo percorso nel talent show, ha spiegato di essere alla ricerca di nuove opportunità professionali che le consentano di crescere e consolidare la propria carriera oltre il contesto di Amici. Questo passaggio, ha precisato, è frutto di una decisione condivisa e sostenuta anche da Maria De Filippi.

La giovane artista è stata accolta con affetto e incoraggiata prima della partenza dalla padrona di casa del programma, che le ha augurato il meglio per la nuova esperienza, sottolineando che il suo addio non è definitivo e che potrà tornare quando lo vorrà.

In passato Isobel ha dedicato anni di impegno alla danza e alla sua formazione, riuscendo a imporsi nel panorama televisivo italiano grazie alla partecipazione alla scuola di Amici e alla successiva presenza nel corpo di ballo professionisti.

Ora si prepara ad affiancare il conduttore in un nuovo format televisivo, un ruolo che rappresenta per lei una concreta opportunità di visibilità e di consolidamento nel mondo dello spettacolo.