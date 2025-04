Operaio muore schiacciato da porta blindata durante una consegna a Trapani

Pietro Zito, un operaio di 35 anni originario di Montelepre e residente a Cinisi, è deceduto a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto a Misiliscemi, in provincia di Trapani. Dipendente di un'azienda di infissi di Carini, Zito stava consegnando una pesante porta blindata quando, per cause ancora da accertare, è rimasto schiacciato dalla stessa.

Immediatamente soccorso, è stato trasportato all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. A causa della gravità delle sue condizioni, è stato successivamente trasferito all'ospedale Civico di Palermo e infine al Trauma Center di Villa Sofia, dove è deceduto.

La Procura di Trapani ha aperto un'indagine per chiarire la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

La segretaria della Cisl Palermo Trapani, Federica Badami, ha espresso profondo cordoglio, sottolineando l'urgenza di maggiori controlli, formazione e investimenti nella sicurezza sul lavoro, definendo la situazione un'emergenza nazionale.

