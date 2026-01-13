Inter, Calhanoglu ko: tempi di recupero e partite a rischio
Hakan Calhanoglu costretto allo stop dopo il problema fisico accusato contro il Napoli: gli esami confermano un infortunio muscolare che lo terrà fuori in partite chiave tra campionato ed Europa.
L’Inter deve fare i conti con l’assenza di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha interrotto anzitempo la gara contro il Napoli dopo aver avvertito un fastidio muscolare, rendendo necessari accertamenti immediati.
Gli esami strumentali effettuati nella mattinata del 13 gennaio hanno evidenziato un risentimento al soleo della gamba sinistra. Il club ha confermato che le condizioni del giocatore verranno monitorate quotidianamente per definire con precisione il percorso di recupero.
Lo stop previsto è di circa due settimane, periodo che esclude Calhanoglu da diversi impegni ravvicinati. Il regista nerazzurro non sarà disponibile per il recupero di Serie A contro il Lecce né per la trasferta sul campo dell’Udinese.
La sua assenza peserà anche in Champions League, dove salterà il confronto con l’Arsenal. Lo staff medico considera complicato un rientro anticipato anche per la partita di San Siro contro il Pisa.
L’obiettivo è riportarlo almeno in panchina per la sfida europea a Dortmund contro il Borussia, in programma il 28 gennaio, con la priorità di evitare ricadute e garantire un recupero completo prima del rientro in campo.