Infortunio Calhanoglu: tempi di recupero e partite saltate, le ultime dall'Inter

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, è stato costretto a saltare la recente vittoria della sua squadra contro il Lecce a causa di un problema muscolare. Gli esami strumentali hanno rivelato un risentimento all'adduttore lungo della coscia destra, rendendolo indisponibile per le prossime partite contro l'Atalanta il 28 febbraio e il Genoa il 4 marzo. L'obiettivo del giocatore è di tornare a disposizione per la partita contro il Bologna il 9 marzo e, soprattutto, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid il 13 marzo.

In sua assenza, il ruolo di regista verrà occupato da Kristjan Asllani o Henrikh Mkhitaryan, con quest'ultimo che potrebbe agire nella posizione di mezzala insieme a Nicolo Barella, lasciando spazio a Davide Frattesi. Secondo quanto riportato, Calhanoglu resterà fuori per una decina di giorni a causa del problema muscolare, con l'Inter che punta a recuperarlo per le partite cruciali contro Bologna e Atletico Madrid.

La situazione di Calhanoglu verrà monitorata giorno per giorno, ma l'Inter spera di avere il giocatore a pieno regime per la sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid.