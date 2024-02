Inter, tempi di recupero per Calhanoglu, Acerbi e Thuram: le ultime notizie sugli infortunati

L'Inter, in un momento di forma straordinaria con dieci vittorie consecutive e un vantaggio significativo in campionato, affronta la sfida di gestire gli infortuni di tre giocatori chiave: Francesco Acerbi, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram. Questi infortuni non hanno impedito alla squadra di Simone Inzaghi di consolidare il primo posto in Serie A, ma il ritorno in campo di questi atleti è atteso con impazienza.

Francesco Acerbi, che ha subito un risentimento al soleo durante la partita contro la Roma, potrebbe tornare a disposizione per il match interno contro il Genoa previsto per lunedì 4 marzo. Tuttavia, la sua presenza dal primo minuto non è garantita, poiché potrebbe essere preservato inizialmente in panchina per precauzione.

Marcus Thuram, dopo aver accusato un'elongazione all'adduttore lungo della coscia destra nella partita contro l'Atletico Madrid, potrebbe essere nuovamente disponibile per la sfida contro il Genoa. La sua pronta ripresa sarebbe un importante rinforzo per l'attacco nerazzurro.

Hakan Calhanoglu, invece, necessiterà di più tempo per il recupero. Il centrocampista turco, che ha riscontrato un problema all'adduttore lungo della coscia destra durante la rifinitura pre-Lecce, mira a tornare disponibile per la partita contro il Bologna del 9 marzo e, soprattutto, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid, previsto quattro giorni dopo. Durante la sua assenza, Kristjan Asllani ha dimostrato segnali di crescita significativi, assumendo il ruolo di regista.

Questi aggiornamenti sugli infortunati dell'Inter sono cruciali per la pianificazione delle prossime partite, sia in campionato che in Champions League, e per le strategie di formazione di Simone Inzaghi.