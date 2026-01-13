Sinner tifoso ironico di Vagnozzi: Se non deve servire, può vincere

Il sogno di un confronto tra maestro e allievo si spegne prima di nascere, mentre Jannik Sinner osserva da spettatore e scherza sul destino sportivo del suo coach in un torneo dal formato surreale e dal premio milionario.

La possibilità di una sfida tutta italiana tra Jannik Sinner e Simone Vagnozzi è durata lo spazio di due partite. Il coach del numero due del mondo ha tentato l’avventura nel Million Dollar 1 Point Slam, competizione in cui ogni match si decide con un solo punto e mette in palio un premio da capogiro.

Vagnozzi ha superato il primo ostacolo contro Luke Savile, mostrando solidità e concentrazione. Il cammino si è però interrotto al turno successivo, quando Calum Puttergill ha avuto la meglio, chiudendo sul nascere l’ipotesi di un confronto diretto con il suo celebre allievo.

La gara è stata seguita in televisione proprio da Sinner, che per una volta ha vestito i panni del tifoso. In un filmato diventato virale su X, il tennista altoatesino ha commentato con ironia le prospettive del suo allenatore nel torneo.

“Può vincerlo? Se non deve servire…”, ha detto sorridendo, strappando risate tra i presenti e alludendo con leggerezza ai limiti del servizio di Vagnozzi. Una battuta spontanea, che ha contribuito a rendere ancora più popolare il siparietto.

Dopo l’uscita di scena del coach, l’attenzione si concentra ora su Sinner, atteso mercoledì 14 gennaio per un’esibizione contro Auger-Aliassime, ultimo test prima del debutto agli Australian Open, in programma dal 18 gennaio a Melbourne.