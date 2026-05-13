Alcaraz parla di Sinner: Non siamo amici ma non serve odiarsi per vincere

Carlos Alcaraz ha spiegato perché il rapporto con Jannik Sinner resta lontano dall’amicizia. Il tennista spagnolo ha parlato della rivalità con l’azzurro e delle pressioni legate alla vita nel circuito ATP.

Carlos Alcaraz ha raccontato il rapporto con Jannik Sinner in un’intervista concessa a Vanity Fair, chiarendo come tra loro non esista un’amicizia vera e propria. Lo spagnolo ha spiegato che nel tennis di alto livello costruire legami stretti diventa complicato, soprattutto quando si condividono gli stessi obiettivi e si compete costantemente per i titoli più importanti.

Secondo il numero due del mondo, il loro rapporto si basa soprattutto sulla rivalità sportiva. Alcaraz ha ricordato che le grandi sfide che hanno segnato la storia del tennis si sono consolidate negli anni e ritiene che anche il confronto con Sinner possa crescere nel tempo. Entrambi sono ancora molto giovani e, se continueranno a mantenersi ai vertici del circuito, avranno molte occasioni per affrontarsi ancora nelle finali più prestigiose.

Il campione spagnolo ha sottolineato che la competizione in campo non deve trasformarsi in ostilità personale. Ha spiegato che lui e Sinner cercano sempre di spingersi al massimo durante le partite, con l’obiettivo di superarsi a vicenda, ma senza trascinare la rivalità oltre il terreno di gioco. Per Alcaraz non è necessario creare tensioni o antipatie per alimentare uno scontro sportivo ad alti livelli.

Nel corso dell’intervista, Alcaraz ha parlato anche della pressione che accompagna la vita di un tennista professionista. Pur riconoscendo di vivere il sogno che inseguiva da bambino, il 22enne ha ammesso che il calendario e gli impegni continui spesso gli lasciano poco spazio personale. Il tennista spagnolo ha raccontato di sentire la mancanza di momenti semplici e della possibilità di vivere con maggiore leggerezza alcune esperienze tipiche della sua età.