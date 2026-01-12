Sanremo 2026: Laura Pausini co-conduttrice accanto a Carlo Conti per tutte e cinque le serate

Alessia Mogavero | 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Laura Pausini affiancherà Carlo Conti come co-conduttrice per tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo 2026, una presenza fissa annunciata da Conti nel Tg1 delle 20 di lunedì 12 gennaio.

sanremo 2026

L’inedita decisione di affidare lo stesso volto femminile a tutte le serate del Festival di Sanremo 2026 segna un cambio di passo per l’organizzazione della kermesse musicale. Nel corso dell’edizione serale del Tg1, Carlo Conti — conduttore e direttore artistico dell’evento in programma dal 24 al 28 febbraio — ha ufficializzato che Laura Pausini lo affiancherà sul palco dell’Ariston in ciascuna delle cinque serate.

La scelta di Pausini arriva dopo settimane di speculazioni sul cast della conduzione e interrompe la tradizione recente di alternare più co-conduttrici o co-conduttori nelle varie serate. La cantante romagnola, protagonista assoluta della musica italiana e internazionale, porta al Festival esperienza e grande familiarità con l’Ariston, dove debuttò artisticamente negli anni ’90.

Nel corso dell’annuncio televisivo, Pausini ha espresso emozione e entusiasmo per il ruolo, definendo Sanremo come un punto fondamentale nella propria carriera e sottolineando la soddisfazione di condividere la conduzione con Conti. Conti stesso ha scherzato sull’insistenza con cui ha convinto la collega a accettare l’incarico, mostrando complicità tra i due.

Il Festival 2026 si prepara quindi con una guida artistica ben definita: Carlo Conti alla direzione e alla conduzione insieme a Laura Pausini, confermando quest’ultima come volto fisso per tutte le serate della manifestazione.