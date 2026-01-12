Sanremo 2026: Laura Pausini co-conduttrice accanto a Carlo Conti per tutte e cinque le serate

Laura Pausini affiancherà Carlo Conti come co-conduttrice per tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo 2026, una presenza fissa annunciata da Conti nel Tg1 delle 20 di lunedì 12 gennaio.

L’inedita decisione di affidare lo stesso volto femminile a tutte le serate del Festival di Sanremo 2026 segna un cambio di passo per l’organizzazione della kermesse musicale. Nel corso dell’edizione serale del Tg1, Carlo Conti — conduttore e direttore artistico dell’evento in programma dal 24 al 28 febbraio — ha ufficializzato che Laura Pausini lo affiancherà sul palco dell’Ariston in ciascuna delle cinque serate.

La scelta di Pausini arriva dopo settimane di speculazioni sul cast della conduzione e interrompe la tradizione recente di alternare più co-conduttrici o co-conduttori nelle varie serate. La cantante romagnola, protagonista assoluta della musica italiana e internazionale, porta al Festival esperienza e grande familiarità con l’Ariston, dove debuttò artisticamente negli anni ’90.

Nel corso dell’annuncio televisivo, Pausini ha espresso emozione e entusiasmo per il ruolo, definendo Sanremo come un punto fondamentale nella propria carriera e sottolineando la soddisfazione di condividere la conduzione con Conti. Conti stesso ha scherzato sull’insistenza con cui ha convinto la collega a accettare l’incarico, mostrando complicità tra i due.

Il Festival 2026 si prepara quindi con una guida artistica ben definita: Carlo Conti alla direzione e alla conduzione insieme a Laura Pausini, confermando quest’ultima come volto fisso per tutte le serate della manifestazione.