WhatsApp, arrivano le chat con lucchetto: cartella segreta e accesso protetto

WhatsApp introduce una funzione che permette di nascondere le chat più riservate in una cartella protetta, accessibile solo tramite identificazione biometrica o password, eliminando notifiche e anteprime per aumentare la privacy.

Con l’aggiornamento rilasciato il 13 gennaio 2026, WhatsApp aggiunge una nuova opzione pensata per chi desidera maggiore riservatezza nelle proprie conversazioni. L’app descrive la funzione come un ulteriore livello di protezione per i messaggi più personali.

Attivando il lucchetto chat, le conversazioni selezionate spariscono dall’elenco principale e vengono spostate in una cartella separata. Questa sezione non è visibile a colpo d’occhio e resta completamente nascosta fino allo sblocco manuale.

Per entrare nella cartella segreta è necessario superare un controllo di sicurezza: Face ID, impronta digitale o una password scelta dall’utente. Solo dopo l’identificazione è possibile leggere i messaggi e visualizzare i contenuti archiviati.

Le chat protette non mostrano notifiche, anteprime o nomi dei contatti. Anche le informazioni sui partecipanti restano invisibili, riducendo il rischio di esposizione accidentale in caso di utilizzo del telefono da parte di terzi.

La funzione può essere attivata o disattivata in qualsiasi momento e non presenta limiti sul tipo di conversazione: è disponibile sia per i dialoghi individuali sia per i gruppi. Una volta applicata, la protezione vale solo sul dispositivo dell’utente che la imposta.

Quando una chat è bloccata, gli altri partecipanti non ricevono alcuna notifica legata alla protezione attivata. L’unica eccezione riguarda le chiamate, che continuano a essere segnalate normalmente anche per le conversazioni inserite nella cartella segreta.