WhatsApp introduce nuove funzionalità per la privacy delle chat

WhatsApp sta sviluppando una funzione denominata "Advanced Chat Privacy" per offrire agli utenti maggiore controllo sulla condivisione dei contenuti nelle conversazioni. Questa opzione, attualmente in fase di test nelle versioni beta per iOS e Android, consente di impedire il salvataggio automatico di immagini e video nella galleria del destinatario e di bloccare l'esportazione dell'intera cronologia chat al di fuori dell'applicazione.

Quando questa funzione è attivata in una chat di gruppo, tutti i partecipanti ricevono una notifica che informa dell'abilitazione delle nuove impostazioni di privacy. Inoltre, l'attivazione disabilita l'assistente Meta AI all'interno della conversazione.

Sebbene la funzione impedisca l'esportazione completa delle chat e il salvataggio automatico dei media, non impedisce l'inoltro di singoli messaggi o la cattura di screenshot. Per una maggiore protezione, gli utenti possono utilizzare la funzione esistente di messaggi effimeri, che consente l'eliminazione automatica dei messaggi dopo un determinato periodo.

Attualmente, "Advanced Chat Privacy" è in fase di sviluppo e non è stata annunciata una data di rilascio ufficiale per tutti gli utenti. WhatsApp continua a lavorare su nuove funzionalità volte a migliorare la sicurezza e la privacy delle conversazioni degli utenti.

