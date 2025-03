WhatsApp introduce i thread per organizzare le chat

WhatsApp sta sviluppando una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di organizzare le conversazioni in thread, semplificando la gestione delle chat, specialmente quelle di gruppo. Questa funzione, individuata nella versione beta 2.25.7.7 per Android da WABetaInfo, è attualmente in fase di sviluppo e non ancora disponibile per il pubblico.

I thread permetteranno di collegare le risposte a un messaggio specifico, creando una visualizzazione dedicata che mostrerà tutte le risposte correlate. Questo eviterà la necessità di scorrere lunghe conversazioni per trovare una risposta specifica, mantenendo le discussioni strutturate e facili da seguire.

Questa funzionalità sarà disponibile per le conversazioni individuali, le chat di gruppo, le community e i canali. Tuttavia, la possibilità di rispondere ai messaggi nei canali è ancora in fase di sviluppo.

Non è stata ancora comunicata una data ufficiale per il rilascio pubblico di questa funzione. Gli utenti sono invitati a mantenere aggiornate le proprie applicazioni per poter accedere alle ultime novità non appena saranno disponibili.

