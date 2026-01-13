Buen Camino diventa il film italiano con il maggiore incasso di sempre

In tre settimane ha riscritto la storia del cinema italiano: la nuova commedia di Checco Zalone conquista il box office, supera ogni record nazionale e si avvicina al primato assoluto detenuto da Avatar.

Il traguardo è ufficiale: Buen Camino, ultima collaborazione tra Checco Zalone e Gennaro Nunziante, ha raggiunto il primato assoluto tra i film italiani per incasso. In poco più di venti giorni ha superato i 65,6 milioni di euro, con oltre 8,1 milioni di biglietti venduti.

Il sorpasso è avvenuto ai danni di “Quo vado?”, che dal 2016 deteneva il record con 65,3 milioni. Ora “Buen Camino” occupa il secondo posto nella classifica generale degli incassi in Italia, preceduto soltanto da “Avatar”, fermo a quota 68,6 milioni.

Distribuito da Medusa Film e coprodotto con Indiana Production e MZL, il progetto rafforza ulteriormente il peso del tandem Zalone-Nunziante nel cinema nazionale, capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo e di trainare l’intero mercato.

L’exploit è iniziato già dal debutto del 25 dicembre, quando il film ha incassato oltre 5,6 milioni di euro in un solo giorno, stabilendo il miglior risultato mai registrato per una giornata di Natale nelle sale italiane.

Nella stessa data, la pellicola ha raggiunto una quota di mercato del 78,8%, contribuendo a portare l’incasso complessivo del box office oltre i 7 milioni in 24 ore, un livello che non si vedeva da oltre un decennio.

Il giorno di Santo Stefano ha segnato un ulteriore balzo in avanti, con quasi 8 milioni di euro in un’unica giornata e un totale vicino ai 14 milioni nei primi due giorni di programmazione, davanti anche a produzioni internazionali di grande richiamo.

Il primo weekend natalizio ha chiuso a quota 27 milioni in quattro giorni, fissando la miglior apertura di sempre per il periodo festivo. Il primo gennaio ha poi superato i 5 milioni di euro, portando il totale oltre i 41 milioni e superando i cinque milioni di spettatori.

Durante la seconda settimana, l’incasso ha oltrepassato i 53 milioni, superando “Sole a catinelle” e “Tolo Tolo” e salendo al terzo posto tra i maggiori successi della storia del cinema italiano.

Con il superamento dei 65 milioni complessivi in meno di tre settimane, “Buen Camino” ha definitivamente conquistato il primato nazionale, diventando il film italiano più visto e redditizio di sempre.

Il film è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito e Daniel Campos Pavoncelli. La produzione coinvolge Indiana Production e Medusa Film, in collaborazione con MZL e Netflix, all’interno del gruppo Indiana Production.