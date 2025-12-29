Buen Camino domina il box office: Checco Zalone firma il film più visto del 2025

#BuenCamino, con Checco #Zalone, si impone come il film più visto del 2025 in Italia, registrando un notevole successo al botteghino durante le festività natalizie. Un debutto che ha ridefinito le gerarchie del cinema italiano.

Un debutto che riscrive le gerarchie del cinema italiano: Buen Camino ha conquistato il botteghino fin dai primi giorni di programmazione, imponendosi come il titolo con il maggiore incasso dell’anno in corso. L’uscita, avvenuta tra giovedì 25 e domenica 28 dicembre, ha prodotto risultati senza precedenti nel periodo natalizio.

In appena quattro giorni il film interpretato da Checco Zalone ha totalizzato 26.921.300 euro, superando i 3,3 milioni di spettatori. La media per sala è stata di 34.847 euro su 771 cinema, con una quota di mercato che ha toccato il 71,4%, un dato che non ha eguali nelle recenti stagioni festive.

L’impatto di Buen Camino non si è limitato al singolo titolo. L’intero comparto cinematografico ha beneficiato dell’effetto traino, registrando nel fine settimana un incremento del 256,5% rispetto ai sette giorni precedenti e un +87% se confrontato con lo stesso periodo del 2024.

Grazie a questi numeri, il film diretto da Gennaro Nunziante si è posizionato immediatamente al vertice della classifica degli incassi italiani del 2025. Alle sue spalle, nella graduatoria aggiornata dal primo gennaio al 28 dicembre, figurano Lilo & Stitch con 22.318.920 euro, Follemente con 17.954.560 e Zootropolis 2 a quota 15.955.616.

Seguono Avatar: Fuoco e cenere con 15.089.521 euro, Un film Minecraft con 11.974.623, Jurassic World con 10.982.619 e Diamanti, che raggiunge 9.830.399 euro considerando l’uscita anticipata del 19 dicembre 2024. Chiudono la top ten Io sono la fine del mondo con 9.736.428 e The Conjuring con 9.512.323 euro.

Il risultato assume un peso specifico ancora maggiore se confrontato con i precedenti successi di Zalone. Quo Vado aveva esordito con 22.792.000 euro, mentre Tolo Tolo aveva raggiunto 30.251.903 euro, ma entrambi avevano beneficiato dell’uscita nel giorno di Capodanno, tradizionalmente il più redditizio per il botteghino italiano.

Nel caso di Buen Camino, l’assenza del primo gennaio e un giorno di programmazione in meno rispetto a Tolo Tolo rendono il confronto particolarmente indicativo della forza del titolo, capace comunque di stabilire la migliore apertura di sempre per un film lanciato durante le festività natalizie.

Distribuito da Medusa Film, il progetto è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito e Daniel Campos Pavoncelli. La pellicola nasce come produzione Indiana Production con Medusa Film, in collaborazione con MZL e Netflix, ed è realizzata da Indiana Production, società del gruppo Vuelta.