Buen Camino travolge il box office: Checco Zalone guida il cinema italiano con quasi 59 milioni

Buen Camino di Checco Zolone, diretto da Gennaro Nunziante, ha ottenuto un notevole riscontro al box office durante le festività natalizie, diventando uno dei maggiori successi della storia del cinema italiano.

Un dominio netto delle sale durante le festività: Buen Camino si è imposto come il titolo più visto e redditizio del periodo natalizio, raggiungendo in meno di due settimane risultati che lo collocano tra i maggiori successi della storia del cinema italiano. Il film con Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante, ha saputo catalizzare l’attenzione del pubblico fin dai primi giorni, trasformandosi rapidamente in un fenomeno nazionale.

Dal debutto del 25 dicembre, la pellicola ha accumulato un incasso complessivo di 58.896.398 euro in 13 giorni, con 7.297.399 spettatori e una quota di mercato del 65,8%. In pratica, oltre sei biglietti su dieci venduti nelle sale italiane nel periodo festivo sono stati per Buen Camino, che ha registrato il primato di presenze in tutte le aree del Paese.

Leggi anche Buen Camino domina il box office: Checco Zalone firma il film più visto del 2025

L’esordio nel giorno di Natale ha segnato un record assoluto: 5.671.922 euro in un solo giorno, superando il precedente primato detenuto da “Natale a New York” nel 2006. Con una quota di mercato del 78,8%, l’uscita ha riportato il botteghino italiano sopra i 7 milioni complessivi giornalieri, un livello che non si raggiungeva dal 2011.

Anche Santo Stefano ha fatto registrare numeri eccezionali, con quasi 8 milioni di euro incassati in una sola giornata. In 48 ore il totale ha sfiorato i 14 milioni, firmando uno dei migliori 26 dicembre di sempre e superando anche la concorrenza internazionale di Avatar: Fuoco e Cenere. Il primo weekend completo ha chiuso a quota 27 milioni in quattro giorni, la migliore apertura natalizia mai registrata in Italia.

Il trend positivo è proseguito anche con l’arrivo del nuovo anno. Il 1° gennaio il film ha superato i 5 milioni di euro giornalieri, portando il totale oltre i 41 milioni con più di 5 milioni di spettatori. Si tratta del terzo miglior incasso di sempre nel giorno di Capodanno, preceduto soltanto da altri due titoli interpretati da Zalone.

Nella seconda settimana di programmazione, Buen Camino ha oltrepassato i 53 milioni, superando i risultati complessivi di “Sole a Catinelle” e “Tolo Tolo”. Con questi numeri, il film diventa il terzo maggiore incasso nella storia del cinema italiano, alle spalle di “Avatar” (68,6 milioni) e “Quo Vado?” (65,3 milioni).

La produzione porta la firma di Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito e Daniel Campos Pavoncelli. Il progetto è realizzato da Indiana Production con Medusa Film, in collaborazione con MZL e Netflix, all’interno del gruppo Indiana Production, società Vuelta.