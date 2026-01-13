Federico Cesari, Giovanni Pascoli in Zvanì: carriera da Skam alla laurea in medicina e la prima figlia
Federico Cesari interpreta Giovanni Pascoli nel film “Zvanì”, ha studiato medicina e oggi è noto per Skam Italia e “Tutto chiede salvezza”, mentre nella vita privata ha da poco festeggiato l’arrivo della figlia con la compagna Camilla Page.
L’attore romano Federico Cesari, volto noto delle serie Skam Italia e “Tutto chiede salvezza”, presta il suo talento alla figura di Giovanni Pascoli nel film per la tv Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, diretto da Giuseppe Piccioni e in onda su Rai 1 il 13 gennaio.
Il progetto racconta la vita del poeta romagnolo a partire dal 1912, intrecciando memoria privata e storia collettiva mentre la salma di Pascoli viene riportata da Bologna ai luoghi simbolici della sua esistenza.
Leggi anche Eminem nonno per la prima volta: la figlia Hailie Jade ha dato alla luce Elliot Marshall
Cesari si cala nei panni del giovane Pascoli, esplorando un personaggio segnato da traumi familiari e aspirazioni ideali, con un cast che include anche Benedetta Porcaroli e Liliana Bottone.
Accanto alla carriera attoriale, Cesari ha portato avanti gli studi in medicina a Roma, conseguendo la laurea nel 2023 pur continuando a calcare set cinematografici e televisivi.
Grazie ai suoi ruoli, in particolare come Martino in Skam Italia e Daniele in “Tutto chiede salvezza”, ha conquistato un ampio pubblico e riconoscimenti nel mondo della fiction italiana.
Nella sua sfera personale, l’attore ha annunciato la nascita della sua prima figlia avuta con la compagna Camilla Page, condividendo sui social l’emozione del nuovo ruolo di padre.
Nonostante l’affetto per il mondo medico, Cesari continua a dedicarsi principalmente alla recitazione, alternando ruoli impegnativi sul piccolo e grande schermo.