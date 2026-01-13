Federico Cesari, Giovanni Pascoli in Zvanì: carriera da Skam alla laurea in medicina e la prima figlia

Federico Cesari interpreta Giovanni Pascoli nel film “Zvanì”, ha studiato medicina e oggi è noto per Skam Italia e “Tutto chiede salvezza”, mentre nella vita privata ha da poco festeggiato l’arrivo della figlia con la compagna Camilla Page.