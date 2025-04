Eminem nonno per la prima volta: la figlia Hailie Jade ha dato alla luce Elliot Marshall

Eminem è diventato nonno per la prima volta. La figlia del rapper, Hailie Jade Scott, ha partorito un maschietto, frutto dell’unione con il marito Evan McClintock. La notizia è stata diffusa dalla stessa Hailie attraverso un post su Instagram che ritrae il neonato accompagnato dalla frase “Tre settimane sulla terra”. Il bambino è nato il 14 marzo e si chiama Elliot Marshall, un nome scelto in onore del nonno: Marshall è infatti il secondo nome di Eminem, il cui vero nome è Marshall Bruce Mathers III.

La gravidanza era stata annunciata lo scorso ottobre, in occasione dell’uscita del video ufficiale del brano Temporary, scritto dal rapper per la figlia. Nel video, Hailie consegna al padre una maglietta con la scritta “Grandpa” e gli mostra l’immagine della prima ecografia.

