Stop al freddo, temperature in aumento e piogge in arrivo: quando cambia il meteo in Italia

Dopo giorni segnati dal gelo, l’Italia si prepara a un breve rialzo delle temperature. L’anticiclone riporta una tregua dal freddo, ma la stabilità durerà poco: nuove perturbazioni sono già in arrivo.

Dopo un avvio di settimana particolarmente rigido, il clima sull’Italia mostra segnali di attenuazione. Una temporanea espansione dell’alta pressione favorirà condizioni più stabili e un progressivo rialzo delle temperature, finora rimaste al di sotto delle medie stagionali.

Il miglioramento non sarà però uniforme. Liguria e alta Toscana resteranno più esposte alle precipitazioni, mentre sul resto del Paese prevarranno cieli variabili con nubi di passaggio. L’aumento termico risulterà percepibile soprattutto nelle ore centrali della giornata.

La fase più mite avrà durata limitata. Entro venerdì è atteso l’arrivo di una nuova perturbazione, destinata a riportare piogge diffuse e localmente intense, in particolare al Nord e lungo le regioni tirreniche. La neve tornerà solo in montagna, oltre i 1300-1400 metri di quota.