Meteo Italia, stop al gelo: anticiclone in arrivo e temperature in aumento

Le correnti fredde si allontanano dall’Italia e lasciano spazio a un clima più mite, con l’anticiclone pronto a riportare stabilità e temperature in rialzo. Ma la tregua non sarà duratura e le nubi torneranno a farsi vedere.