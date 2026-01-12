Meteo Italia, stop al gelo: anticiclone in arrivo e temperature in aumento
Le correnti fredde si allontanano dall’Italia e lasciano spazio a un clima più mite, con l’anticiclone pronto a riportare stabilità e temperature in rialzo. Ma la tregua non sarà duratura e le nubi torneranno a farsi vedere.
Il periodo di freddo intenso è destinato a chiudersi con l’arretramento delle masse gelide verso l’Europa orientale. Al loro posto si rafforzerà l’anticiclone, che favorirà condizioni più stabili su gran parte della Penisola, accompagnate da un generale aumento delle temperature.
L’inizio della settimana sarà segnato da un lunedì in prevalenza soleggiato, con tempo più tranquillo e cieli spesso sereni. In pieno inverno, però, queste configurazioni restano fragili e facilmente esposte a cambiamenti nel giro di pochi giorni.
Tra martedì e mercoledì la pressione atmosferica inizierà a perdere vigore. La rotazione dei venti dai quadranti meridionali trasporterà aria più mite ma anche più umida, favorendo un progressivo incremento della nuvolosità, soprattutto lungo le coste tirreniche e in diverse aree del Nord.
Il primo segnale di instabilità interesserà il Nord-Ovest, con deboli piogge sparse. La Liguria sarà la regione più esposta, seguita in modo irregolare dal settore costiero della Toscana settentrionale.
Con il passare delle ore, le nubi tenderanno ad estendersi verso sud. Entro giovedì, qualche precipitazione potrà raggiungere anche il Lazio, mentre il quadro termico continuerà a migliorare, archiviando definitivamente la breve fase fredda dei giorni precedenti.
Lunedì 12: al Nord cieli grigi in pianura e locali piogge in Liguria; al Centro prevale il sole con nuvole in Toscana; al Sud tempo stabile e ventilato.
Martedì 13: Nord molto nuvoloso con piovaschi su Liguria e bassa Lombardia; Centro coperto; Sud con nubi soprattutto in Campania e venti meridionali.
Mercoledì 14: Nord ancora nuvoloso con qualche pioggia in Liguria; Centro più chiuso sulle tirreniche e più aperto altrove; Sud poco nuvoloso.
Nel fine settimana è atteso un nuovo aumento della nuvolosità con possibili piogge diffuse al Centro-Nord.